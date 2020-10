Alberto Barbera: confermato direttore artistico in carica fino al 2024 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Pierfrancesco Favino con il direttore artistico Alberto Barbera – Venezia 77′Il Consiglio di Amministrazione della Biennale di Venezia ha ufficializzato la nomina dei direttori artistici nei rispettivi ambiti, tra cui chiaramente quello relativo al Cinema, per il triennio 2021-2024 e Alberto Barbera sarà ancora il direttore artistico del Festival di Venezia fino al 2024. L’annuncio è stato dato oggi direttamente dall’organizzazione della Biennale. Nato a Biella, nel 1950, Barbera ha iniziato molto presto a occuparsi di cinema, prima con la laurea in Lettere Moderne conseguita con una tesi su “Storia e Critica ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Pierfrancesco Favino con il– Venezia 77′Il Consiglio di Amministrazione della Biennale di Venezia ha ufficializzato la nomina dei direttori artistici nei rispettivi ambiti, tra cui chiaramente quello relativo al Cinema, per il triennio 2021-sarà ancora ildel Festival di Veneziaal. L’annuncio è stato dato oggi direttamente dall’organizzazione della Biennale. Nato a Biella, nel 1950,ha iniziato molto presto a occuparsi di cinema, prima con la laurea in Lettere Moderne conseguita con una tesi su “Storia e Critica ...

