Ultime Notizie Roma del 27-10-2020 ore 17 | 10

(Di martedì 27 ottobre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Walter Ricciardi consigliere del ministro della Salute torna a chiedere dei locktown mirati nelle zone dove il virus circola di più a Milano e Napoli 1 può prendere i covid dice entrando al bar ristorante prendendo l’autobus stare a contatto stretto con un positivo è facilissimo perché il virus circola tantissimo in queste arie aggiungere Ricciardi lockdown è necessario in altre del paese no leiscrizioni adottate conclude che possono essere efficaci nel resto del territorio italiano in quelle zone non bastano a fermare il contagio intanto nel ministro della Salute nel ects non esce in discussione almeno fino ad oggi la necessità di fare tampone soggetti asintomatici lo ...