Scuole chiuse, riunione con l'unità di crisi: c'é la conferma (Di martedì 27 ottobre 2020) Restano chiuse le Scuole in Campania: oggi si è svolta la riunione convocata dal presidente della Regione Vincenzo De Luca con i rappresentanti del mondo della scuola, i sindacati e la Direzione scolastica, con i dirigenti delle Asl, dell'ospedale Santobono e i componenti dell'Unità di crisi e il risultato è sostanzialmente prorogare il provvedimento fino a novembre: "Affrontata e discussa l'ipotesi della ripresa di didattica in presenza, almeno per i primi due anni della scuola primaria, ed è stato illustrato il dato epidemiologico che riguarda questa e le altre fasce di età scolastica. Sulla base dei dati sull'andamento epidemiologico dell'Unità di crisi, delle Asl e del Santobono, si è concordato sulla necessità di verificare la ...

