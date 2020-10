(Di martedì 27 ottobre 2020) ANSA, - BARI, 27 OTT - Ilinorganizzato dal teatroper l'entrata in vigore del nuovo Dpcm anti covid ha avuto oltree la Fondazione "ringrazia il ...

iconanews : Petruzzelli, 3000 spettatori per primo concerto in streaming -

Ultime Notizie dalla rete : Petruzzelli 3000

Agenzia ANSA

(ANSA) - BARI, 27 OTT - Il primo concerto in streaming organizzato dal teatro Petruzzelli per l'entrata in vigore del nuovo Dpcm anti covid ha avuto oltre 3000 spettatori e la Fondazione "ringrazia il ...