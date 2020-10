Ora criminalizzano i ristoratori Per il Pd chi protesta è fascista

Leggi su iltempo

(Di martedì 27 ottobre 2020) C'era da scommetterci: le forze di governo hanno già cominciato a criminalizzare i. Ha dell'incredibile quanto twittato dall'account ufficiale del Partito democratico. "No, non chiamatela 'la rivolta dei commercianti'. Perché un vero commerciante non scenderebbe mai in piazza per rivendicare il lavoro, sfasciando vetrine di altri commercianti. Le cose vanno chiamate con il proprio nome: questo è squadrismo, si legge nel tweet firmato Nicola Oddati, responsabile Pd Mezzogiorno. Peccato che in piazza non sono scesi solo gli sfasciavetrine di Napoli, Milano e Torino. In decine di piazze in giro per l'Italia commercianti,e partite Iva hanno manifestato pacificamente. Di quelli, il Pd non parla ma accomuna i gruppetti di teppisti che hanno animato la guerriglia ...