No Time to Die | Rami Malek | Interpretare il villain Safin mi ha creato problemi psicologici

(Di martedì 27 ottobre 2020)interpreta ilin Noto Die e ha rivelato come il personaggio abbia influito psicologicamente su di lui durante la lavorazione. L'attore Premio Oscarha raccontato del suo lavoro in Noto Die, il prossimo film dedicato al James Bond di Daniel Craig, parlando delle difficoltà psicologiche avute nell'il, vista la personalità inquietante del personaggio. In una nuova intervista con GQ, l'attoreha parlato a lungo del suo ultimo ruolo in Noto Die, che ancora non sappiamo quando vedremo sul grande schermo: "Quando penso aimmagino qualcuno di meticoloso, ma ...

Ultime Notizie dalla rete : Time Die

Voci insistenti nei giorni scorsi hanno parlato di uno spostamento di No Time to Die, l'ultimo James Bond, in streaming su Netflix o Apple TV Plus: ci sono diverse ragioni per le quali non accadrà.La produzione: il prossimo film di James Bond debutterà nei cinema l’anno prossimo e solo dopo sarà disponibile in streaming ...