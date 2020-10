Grande Fratello Vip 5, cosa è successo? Tra colpi di scena e segreti svelati (Di martedì 27 ottobre 2020) L’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5 è stata segnata da grandi sorprese e risse sfiorate, Alfonso Signorini ha dovuto far fronte a diversi colpi di scena: ecco le parti più salienti. Grande Fratello Vip 5Grande Fratello Vip 5, cosa è successo? Tra segreti svelati e colpi di scena che rovinano i piani la puntata di ieri sera ha lasciato tutti a bocca aperta. Non sono mancati i colpi di scena, tra nomination e nuove liti che hanno smosso gli animi dei vipponi, che dopo sei settimane nella casa hanno creato le prime amicizie e i primi ... Leggi su chenews (Di martedì 27 ottobre 2020) L’ultima puntata delVip 5 è stata segnata da grandi sorprese e risse sfiorate, Alfonso Signorini ha dovuto far fronte a diversidi: ecco le parti più salienti.Vip 5Vip 5,? Tradiche rovinano i piani la puntata di ieri sera ha lasciato tutti a bocca aperta. Non sono mancati idi, tra nomination e nuove liti che hanno smosso gli animi dei vipponi, che dopo sei settimane nella casa hanno creato le prime amicizie e i primi ...

