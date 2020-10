Fine dell’incubo a Barcellona, si è dimesso Bartomeu (Di martedì 27 ottobre 2020) Il Presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu si è dimesso dalla carica dopo un consiglio d’amministrazione convocato d’urgenza Terremoto in casa Barcellona. Come riporta il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, il Presidente blaugrana Josep Maria Bartomeu si è dimesso dalla propria carica al termine di un Consiglio d’Amministrazione convocato d’urgenza nella giornata di oggi. Anche gli altri consiglieri hanno rassegnato le dimissioni insieme al Presidente. Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno per l’ambiente ma che di certo farà felici molti tifosi, stanchi delle scelte sbagliate dell’attuale gestione, ma soprattutto un giocatore: Leo Messi. Il fuoriclasse argentino era ormai in guerra aperta da mesi, ... Leggi su zon (Di martedì 27 ottobre 2020) Il Presidente delJosep Mariasi èdalla carica dopo un consiglio d’amministrazione convocato d’urgenza Terremoto in casa. Come riporta il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, il Presidente blaugrana Josep Mariasi èdalla propria carica al termine di un Consiglio d’Amministrazione convocato d’urgenza nella giornata di oggi. Anche gli altri consiglieri hanno rassegnato le dimissioni insieme al Presidente. Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno per l’ambiente ma che di certo farà felici molti tifosi, stanchi delle scelte sbagliate dell’attuale gestione, ma soprattutto un giocatore: Leo Messi. Il fuoriclasse argentino era ormai in guerra aperta da mesi, ...

