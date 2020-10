Fedez | Myss Keta e chi ha indossato la mascherina in tempi non sospetti

Leggi su vanityfair

(Di martedì 27 ottobre 2020) Lo scorso gennaio Fedez è stato avvistato a una sfilata, quella di Fendi, con mascherina che le copriva naso e bocca. Ancora non era scoppiata la pandemia, si parlava di coronavirus ma si credeva che riguardasse solo la Cina. E la comparsa del rapper «mascherato» a fianco della moglie in prima fila durante la Milano Fashion Week ha innescato un tam tam social. In una Ig story aveva giustificato la sua scelta stilistica dicendo: «Comunque raga questa è un’ottima soluzione se avete brufoli o herpes e dovete andare ad eventi importanti».