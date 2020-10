Scontri a Roma, Napoli in piazza. E ora tremano Milano e Torino (Di lunedì 26 ottobre 2020) Chiara Giannini Corteo di Forza Nuova, bruciate auto: 7 arresti. Ipotesi di legami con Napoli. Rischio Scontri nelle proteste di oggi La protesta in piazza non si ferma. Le nuove misure imposte dal Dpcm del governo hanno acceso gli animi di chi non vedeva l'ora di scendere in strada. Ma se ieri di fronte a Palazzo Chigi il corteo pacifico dei ristoratori che hanno gridato a gran voce le loro ragioni ha fatto sperare in manifestazioni pacate e all'insegna della democrazia, l'altro ieri sera in piazza del Popolo si è scatenato l'inferno. Un centinaio di violenti ha tirato bombe carta e fumogeni. Tra loro anche militanti di Forza Nuova, che hanno preso la via per piazzale Flaminio e Lungotevere delle navi. Attacchi alla polizia, cassonetti e veicoli privati incendiati e atti vandalici di ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 26 ottobre 2020) Chiara Giannini Corteo di Forza Nuova, bruciate auto: 7 arresti. Ipotesi di legami con. Rischionelle proteste di oggi La protesta innon si ferma. Le nuove misure imposte dal Dpcm del governo hanno acceso gli animi di chi non vedeva l'ora di scendere in strada. Ma se ieri di fronte a Palazzo Chigi il corteo pacifico dei ristoratori che hanno gridato a gran voce le loro ragioni ha fatto sperare in manifestazioni pacate e all'insegna della democrazia, l'altro ieri sera indel Popolo si è scatenato l'inferno. Un centinaio di violenti ha tirato bombe carta e fumogeni. Tra loro anche militanti di Forza Nuova, che hanno preso la via perle Flaminio e Lungotevere delle navi. Attacchi alla polizia, cassonetti e veicoli privati incendiati e atti vandalici di ...

salvosottile : Roma, poco fa. Una decina di teppistelli (vicini a Forza Nuova) provano a lanciare sassaiole e bottiglie contro le… - repubblica : Roma, Forza Nuova in piazza del Popolo contro la 'dittatura sanitaria': provocazioni e scontri con la polizia [di L… - RaiNews : Dopo Napoli disordini e scontri anche a Roma, durante la manifestazione di protesta organizzata dall'estrema destra… - infoitinterno : Roma | bombe carta e scontri a piazza del Popolo per la protesta dell' estrema destra | la polizia disperde i manif… - macrovba : RT @Italiantifa: Roma, Forza Nuova in piazza del Popolo contro la 'dittatura sanitaria': provocazioni e scontri con la polizia? Ora basta,… -