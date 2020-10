Previsioni Meteo Toscana: nuvolosità variabile e temperature in calo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. Domani nuvolosità variabile con tendenza ad ampie schiarite. Possibilità di residue precipitazioni nella prima parte della giornata. Venti: inizialmente sostenuti occidentali ma in attenuazione. Mari: inizialmente molto mossi o agitati ma con moto ondoso in attenuazione. temperature: in calo. Mercoledì 28 sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli o al più moderati occidentali. Mari: mossi o molto mossi. temperature: in deciso calo le minime, massime stazionarie o in lieve ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regionee CNR specializzato inrologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica leper lai prossimi giorni. Domani nuvolositàcon tendenza ad ampie schiarite. Possibilità di residue precipitazioni nella prima parte della giornata. Venti: inizialmente sostenuti occidentali ma in attenuazione. Mari: inizialmente molto mossi o agitati ma con moto ondoso in attenuazione.: in. Mercoledì 28 sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli o al più moderati occidentali. Mari: mossi o molto mossi.: in decisole minime, massime stazionarie o in lieve ...

