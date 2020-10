Pioli: "I rimpianti ci sono. Giacomelli? Non parlo" (Di martedì 27 ottobre 2020) ' Non commento '. Stefano Pioli sorvola sui rigori dubbi di San Siro, assegnati da Giacomelli senza l'ausilio del Var. " Vado a casa soddisfatto della prestazione, non è questo il momento di guardare ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 ottobre 2020) ' Non commento '. Stefanosorvola sui rigori dubbi di San Siro, assegnati dasenza l'ausilio del Var. " Vado a casa soddisfatto della prestazione, non è questo il momento di guardare ...

sportli26181512 : Pioli: “I rimpianti ci sono. Giacomelli? Non parlo”: Il tecnico del #Milan dopo il 3-3 di San Siro contro la Roma:… - sportli26181512 : Pioli, più soddisfazione che rimpianti: “Cresciamo a vista d’occhio. E assolvo Tatarusanu”: Pioli, più soddisfazion… - MilanWorldForum : Pioli annuncia il turnover per giovedì -) - MilanLiveIT : Pioli dopo #MilanRoma non nasconde dell'amarezza ??? La squadra ci teneva a vincere a San Siro stasera - MilanWorldForum : Pioli commenta il pareggio con la Roma -) -

Ultime Notizie dalla rete : Pioli rimpianti Milan, Pioli: "Qualche rimpianto, ma la strada è quella giusta" Sky Sport Serie A, Pioli "Sono soddisfatto, non guardiamo ora la classifica"

I giocatori non erano soddisfatti perché quando vai per tre volte in vantaggio ci sono dei rimpianti ... Così Stefano Pioli dopo il 3-3 del Milan nel posticipo del lunedì contro la Roma.

Pioli: “I rimpianti ci sono. Giacomelli? Non parlo”

Stefano Pioli sorvola sui rigori dubbi di San Siro ... vai tre volte in vantaggio, i rimpianti ci sono. Abbiamo concesso il giusto, ma purtroppo loro hanno sfruttato meglio di noi le palle inattive ed ...

I giocatori non erano soddisfatti perché quando vai per tre volte in vantaggio ci sono dei rimpianti ... Così Stefano Pioli dopo il 3-3 del Milan nel posticipo del lunedì contro la Roma.Stefano Pioli sorvola sui rigori dubbi di San Siro ... vai tre volte in vantaggio, i rimpianti ci sono. Abbiamo concesso il giusto, ma purtroppo loro hanno sfruttato meglio di noi le palle inattive ed ...