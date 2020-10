Meloni: "Collaborare? Via i dpcm e dopo l'emergenza si vada al voto" (Di lunedì 26 ottobre 2020) AGI - Con un'intervista al Corriere della Sera, Giorgia Meoni, la leader di Fratelli d'Italia, pone tre condizioni nel caso chi sta al governo “immaginasse di volerci trascinare nel loro fallimento, adesso che la situazione è ormai fuori controllo”. “Primo, servono regole di ingaggio trasparenti, chi fa cosa e come. Secondo, il governo deve ammettere che l'efficacia della propria azione è stata nulla e abolire i provvedimenti sbagliati. Terzo, va stabilito fin d'ora, con garanzia del capo dello Stato, che appena usciti dall'immediata emergenza si torna a votare”, detta l'agenda Meloni. E precisa: “Qui di difficile, anzi di insopportabile, c'è il modo in cui questo governo ha gestito l'emergenza. Da otto mesi navigano a vista, con il premier Conte che fa dpcm ogni ... Leggi su agi (Di lunedì 26 ottobre 2020) AGI - Con un'intervista al Corriere della Sera, Giorgia Meoni, la leader di Fratelli d'Italia, pone tre condizioni nel caso chi sta al governo “immaginasse di volerci trascinare nel loro fallimento, adesso che la situazione è ormai fuori controllo”. “Primo, servono regole di ingaggio trasparenti, chi fa cosa e come. Secondo, il governo deve ammettere che l'efficacia della propria azione è stata nulla e abolire i provvedimenti sbagliati. Terzo, va stabilito fin d'ora, con garanzia del capo dello Stato, che appena usciti dall'immediatasi torna a votare”, detta l'agenda. E precisa: “Qui di difficile, anzi di insopportabile, c'è il modo in cui questo governo ha gestito l'. Da otto mesi navigano a vista, con il premier Conte che faogni ...

