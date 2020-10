Melbourne esce dal lockdown dopo 111 giorni: per la prima volta da giugno zero contagi (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Con zero casi e data la quantità di test effettuati nel weekend, siamo in grado di dire che è giunto il momento di riaprire”. Bastano queste poche parole per fare trapelare la soddisfazione del premier dello Stato di Victoria Daniel Andrews, che ha annunciato la fine del lockdown dopo più di 100 giorni, la riapertura delle attività da mercoledì e zero casi di Covid-19 per la prima volta da giugno. Lo Stato di Victoria, di cui Melbourne è la capitale, era stato l’epicentro della seconda ondata in Australia con il 90% delle 905 morti registrate nel Paese. Melbourne era stata messa in confinamento 111 giorni fa, con restrizioni sugli spostamenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Concasi e data la quantità di test effettuati nel weekend, siamo in grado di dire che è giunto il momento di riaprire”. Bastano queste poche parole per fare trapelare la soddisfazione del premier dello Stato di Victoria Daniel Andrews, che ha annunciato la fine delpiù di 100, la riapertura delle attività da mercoledì ecasi di Covid-19 per lada. Lo Stato di Victoria, di cuiè la capitale, era stato l’epicentro della seconda ondata in Australia con il 90% delle 905 morti registrate nel Paese.era stata messa in confinamento 111fa, con restrizioni sugli spostamenti ...

