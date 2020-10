Maradona | “Sogno un altro gol all’Inghilterra | ma stavolta con la mano destra”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 26 ottobre 2020) A pochi giorni dai suoi 60 anni (li compirà il 30 ottobre), il Pibe de Oro, Diego, ha rilasciato una lunga intervista che sarà in edicola domani con France Football. In uno stralcio pre pubblicato,parla di Ronaldo e Messi, affermando che dopo di loro ci sia il vuoto. Queste le sue parole: “I migliori al mondo? Cristiano Ronaldo e Messi. Nessuno si avvicina a loro. Per me, questi due sono superiori agli altri. Non vedo nessuno che si avvicina a loro. Nessuno fa nemmeno la metà di quello che fanno i due”. Una battuta sullade dios: “Sogno di segnare ungol all’Inghilterra, ma questa volta con ladestra!”. Foto: Marca L'articolo: “Sogno ungol ...