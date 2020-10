Luca Tommassini aggredito: "Li ho supplicati di non uccidermi" (Di lunedì 26 ottobre 2020) Novella Toloni Il coreografo ha raccontato i lunghi attimi di terrore vissuti la scorsa sera quando è stato aggredito da una banda di malviventi davanti casa Luca Tommassini non dimenticherà presto gli attimi di terrore vissuti la scorsa notte. Il coreografo stava rientrando nella sua abitazione romana a Trastevere quando è stato aggredito da una banda di malviventi. I ladri, armati di pistole, mazze e picconi, stavano tentando un furto con scasso nella sua abitazione quando il coreografo è rincasato sorprendendoli. I fatti si sono consumati poco dopo le 23, orario in cui Luca Tommassini stava facendo ritorno nel suo appartamento di Trastevere. Lo stesso dove, mesi fa, fu vittima di minacce omofobe. Una volta salite le scale della palazzina, ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 26 ottobre 2020) Novella Toloni Il coreografo ha raccontato i lunghi attimi di terrore vissuti la scorsa sera quando è statoda una banda di malviventi davanti casanon dimenticherà presto gli attimi di terrore vissuti la scorsa notte. Il coreografo stava rientrando nella sua abitazione romana a Trastevere quando è statoda una banda di malviventi. I ladri, armati di pistole, mazze e picconi, stavano tentando un furto con scasso nella sua abitazione quando il coreografo è rincasato sorprendendoli. I fatti si sono consumati poco dopo le 23, orario in cuistava facendo ritorno nel suo appartamento di Trastevere. Lo stesso dove, mesi fa, fu vittima di minacce omofobe. Una volta salite le scale della palazzina, ...

