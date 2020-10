Juventus in difficoltà | Pirlo sul banco degli imputati | i meme più divertenti FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Altra brutta prestazione dellanella partita di campionato contro il Verona, la squadra di Andreanon è andata oltre il pareggio contro la squadra di Juric, 1-1 il risultato finale. Il rendimento in campionato è stato deludente, sul campo i bianconeri hanno vinto solo all’esordio contro la Sampdoria, contro il Napoli è arrivato il successo a tavolino, Poi i pareggi contro Roma, Crotone e Verona. Nel mirino è finito l’allenatore,sta incontrando dei problemi che non sorprendono. Si tratta di un esordiente e alcune scelte sia tattiche che di formazione non hanno convinto al cento per cento. Come al solito si è scatenato il web, in alto laGALLERY con ipiù ...