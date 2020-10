Elisa Toffoli vittima di bullismo: “Sono stata picchiata” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Un racconto drammatico quello che Elisa Toffoli ha rilasciato ai microfoni di Radio Due. La cantante ha raccontato che, quando era solo una bambina, è stata più volte vittima di episodi di bullismo. Da quel momento in poi, Elisa ha continuato a battersi e da allora ha più volte parlato della sua esperienza, per sensibilizzare su un argomento che le sta molto a cuore. Elisa Toffoli confessa: “Sono stata picchiata” Ospite a Radio Rue, Elisa Toffoli si è raccontata in una lunga intervista in cui ha parlato dei suoi esordi, dei suoi successi e non solo. Elisa ha sorpreso tutti con una dichiarazione di cui nessuno era a conoscenza. La cantante ha ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 26 ottobre 2020) Un racconto drammatico quello cheha rilasciato ai microfoni di Radio Due. La cantante ha raccontato che, quando era solo una bambina, èpiù voltedi episodi di. Da quel momento in poi,ha continuato a battersi e da allora ha più volte parlato della sua esperienza, per sensibilizzare su un argomento che le sta molto a cuore.confessa: “Sonopicchiata” Ospite a Radio Rue,si è raccontata in una lunga intervista in cui ha parlato dei suoi esordi, dei suoi successi e non solo.ha sorpreso tutti con una dichiarazione di cui nessuno era a conoscenza. La cantante ha ...

La cantante Elisa Toffoli nel suo passato ha un terribile ricordo che proprio non riesce a dimenticare. Ecco che cosa è successo alla donna.

