DPCM, un cinema nel Salento decide di rimanere aperto (Di lunedì 26 ottobre 2020) DPCM, nonostante la chiusura di cinema e teatri previste dai nuovi provvedimenti una multisala nel Salento farà obiezione La cultura e il mondo spettacolo sono usciti con le ossa rotte dal nuovo DPCM firmato ieri da Giuseppe Conte. Chiusura totale, almeno per le prossime quattro settimane, ma i diretti interessati non ci stanno. E così … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 26 ottobre 2020), nonostante la chiusura die teatri previste dai nuovi provvedimenti una multisala nelfarà obiezione La cultura e il mondo spettacolo sono usciti con le ossa rotte dal nuovofirmato ieri da Giuseppe Conte. Chiusura totale, almeno per le prossime quattro settimane, ma i diretti interessati non ci stanno. E così … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

matteosalvinimi : Chiudere attività come palestre, cinema e teatri che negli ultimi mesi hanno investito tanto per adeguare gli stand… - matteosalvinimi : Cultura, arte, spettacolo, musica, cinema, teatro: sicuri ma chiusi. Follia! #Dpcm - IlContiAndrea : A proposito di #Dpcm su chiusure di cinema e teatri qualcuno ha fatto leggere a #Conte questo comunicato? “Su 347.… - VigilanzaT : #Dpcm, Matteo Renzi sostiene i lavoratori dello #spettacolo. 'Al cinema e teatro non si muore. S'impara a vivere me… - itapress24 : L'ultimo saluto al #teatro! ???? A #Padova è andata in scena una protesta silenziosa contro l'ultimo Dpcm del… -