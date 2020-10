Diego Maradona: “Sogno un altro gol di mano all’Inghilterra” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Diego Maradona continua a non essere affatto pentito del gol siglato all’Argentina con la mano sinistra nei quarti di finale della Coppa del Mondo 1986. Anzi, ne sogna un altro: “Questa volta con la mano destra – ha detto ai microfoni di France Football – Sarebbe il regalo da sogni per il mio 60° compleanno“. Nell’anticipazione dell’intervista – che sarà pubblicata integralmente domani – Maradona afferma di non avere dubbi su chi sono i più forti al mondo: “Cristiano Ronaldo e Messi. Per me, questi due sono superiori agli altri. Non vedo nessuno che si avvicina a loro. Nessuno fa nemmeno la metà di quello che fanno i due”, ha aggiunto. Leggi su sportface (Di lunedì 26 ottobre 2020)continua a non essere affatto pentito del gol siglato all’Argentina con lasinistra nei quarti di finale della Coppa del Mondo 1986. Anzi, ne sogna un: “Questa volta con ladestra – ha detto ai microfoni di France Football – Sarebbe il regalo da sogni per il mio 60° compleanno“. Nell’anticipazione dell’intervista – che sarà pubblicata integralmente domani –afferma di non avere dubbi su chi sono i più forti al mondo: “Cristiano Ronaldo e Messi. Per me, questi due sono superiori agli altri. Non vedo nessuno che si avvicina a loro. Nessuno fa nemmeno la metà di quello che fanno i due”, ha aggiunto.

