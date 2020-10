Dayane Mello: “Picchiata dal compagno di mia madre”, tutti senza parole (Di martedì 27 ottobre 2020) La modella nella Casa del Grande Fratello Vip commuove tutti con la storia sulla sua difficile infanzia. Non solo, si lascia andare e racconta un episodio che lascia senza parole L'articolo Dayane Mello: “Picchiata dal compagno di mia madre”, tutti senza parole proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 27 ottobre 2020) La modella nella Casa del Grande Fratello Vip commuovecon la storia sulla sua difficile infanzia. Non solo, si lascia andare e racconta un episodio che lasciaL'articolo: “Picchiata daldi mia madre”,proviene da Gossip e Tv.

