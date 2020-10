Coronavirus: “Seconda ondata sottovalutata: non pensavamo sarebbe arrivata in modo così massiccio” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Loredana De Petris, senatrice di Leu, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sul nuovo DPCM– “E’ evidente che queste misure fossero necessarie –ha affermato De Petris-. Ormai è più di una settimana che i contagi continuano a raddoppiare, quindi servivano misure un po’ più drastiche. Penso che bisognava intervenire un po’ prima anche sulla vicenda dei trasporti, che sono stati un veicolo di contagio molto forte. Io ho invocato un intervento già nei primi dpcm. E’ evidente che più che palestre e ristoranti, il rischio di contagio è alto dove si viaggia come sardine. Quelle prese sono misure che servono a limitare i contatti. Se il dpcm ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 26 ottobre 2020) Loredana De Petris, senatrice di Leu, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sul nuovo DPCM– “E’ evidente che queste misure fossero necessarie –ha affermato De Petris-. Ormai è più di una settimana che i contagi continuano a raddoppiare, quindi servivano misure un po’ più drastiche. Penso che bisognava intervenire un po’ prima anche sulla vicenda dei trasporti, che sono stati un veicolo di contagio molto forte. Io ho invocato un intervento già nei primi dpcm. E’ evidente che più che palestre e ristoranti, il rischio di contagio è alto dove si viaggia come sardine. Quelle prese sono misure che servono a limitare i contatti. Se il dpcm ...

