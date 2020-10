Cervinia, sciatori stipati sulla funivia: scoppia la polemica (Di lunedì 26 ottobre 2020) Cervinia, Valle d'Aosta: sul finire di ottobre le piste sono innevate come non accadeva da anni. Tuttavia questa stagione anomala si è aperta tra le polemiche, poiché hanno iniziato a circolare sui social foto e video di persone ammassate nelle code in biglietteria e sulle funivie. Alcuni commentatori hanno sostenuto che la situazione sarebbe "da denuncia", confrontata anche la chiusura delle scuole. Matteo Zanetti, presidente e amministratore delegato della Cervino SPA, ha ribattuto che "C'è molta gente ma la situazione è ottima: a ogni persona venuta a fare il biglietto è stata misurata la temperatura, tutti sono con la mascherina". Violenti Scontri A Napoli Per Il Lockdown Violenti incodenti sono scoppiati a Napoli contro le misure e le chiusure ...Code Immense Nei Supermercati Parigini ​Video ... Leggi su panorama (Di lunedì 26 ottobre 2020), Valle d'Aosta: sul finire di ottobre le piste sono innevate come non accadeva da anni. Tuttavia questa stagione anomala si è aperta tra le polemiche, poiché hanno iniziato a circolare sui social foto e video di persone ammassate nelle code in biglietteria e sulle funivie. Alcuni commentatori hanno sostenuto che la situazione sarebbe "da denuncia", confrontata anche la chiusura delle scuole. Matteo Zanetti, presidente e amministratore delegato della Cervino SPA, ha ribattuto che "C'è molta gente ma la situazione è ottima: a ogni persona venuta a fare il biglietto è stata misurata la temperatura, tutti sono con la mascherina". Violenti Scontri A Napoli Per Il Lockdown Violenti incodenti sonoti a Napoli contro le misure e le chiusure ...Code Immense Nei Supermercati Parigini ​Video ...

