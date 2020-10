Atalanta-Ajax | la conferenza di Gasperini

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo distampa per Gianpieroalla vigilia didi domani sera alle 21:00. Tanti i temi trattati. Dalla sconfitta di sabato con la Samp al paragone coi lancieri, ecco ilpensiero. “? Siamo diversi” “Contro l”è chiaro che è un’altra partita, con la Samp dovevamo superare una squadra chiusa – ha proseguito– gli olandesi attaccano con molti uomini, dovremo essere bravi a contrastare la loro forza d’urto. Sarà una partita più aperta e con altri tipi di difficoltà. Dal punto di vista tattico siamo due squadre diverse, loro sono un laboratorio anche sotto questo punto di vista. In Champions ...

