Zidane, la vittoria nel Clasico può non bastare: Real Madrid in contatto con Pochettino (Di domenica 25 ottobre 2020) Non si placano le voci sul futuro di Zinedine Zidane. Nonostante la vittoria del Clasico contro il Barcellona, l'allenatore del Real Madrid resta in bilico. Decisiva per il mister francese, potrebbe essere la prossima partita di Champions League contro il Borussia M'Gladbach.Zidane in bilico: contatti con Pochettinocaption id="attachment 824621" align="alignnone" width="594" Pochettino (Getty images)/captionCome sostiene Onda Cero, la dirigenza del Real Madrid è stata in contatto con l'ex allenatore del Tottenham Mauricio Pochettino per diverso tempo. Il manager argentino potrebbe sostituire Zidane in caso di mancata vittoria nel prossimo match ...

