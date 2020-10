X-Factor 2020: i nomi dei cantanti in gara (Di domenica 25 ottobre 2020) X-Factor 2020: dopo la “Last call” ecco i nomi dei cantanti in gara. La prima puntata è prevista il 29 ottobre su Sky Uno Con la ‘Last call’, si sono chiuse le selezioni per la nuova edizione di X-Factor in partenza giovedì 29 ottobre su Sky Uno in prima serata. I giudici Emma Marrone, Mika, Manuel… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 25 ottobre 2020) X-: dopo la “Last call” ecco ideiin. La prima puntata è prevista il 29 ottobre su Sky Uno Con la ‘Last call’, si sono chiuse le selezioni per la nuova edizione di X-in partenza giovedì 29 ottobre su Sky Uno in prima serata. I giudici Emma Marrone, Mika, Manuel… L'articolo Corriere Nazionale.

MarioManca : #XF2020: perché Emma ha fatto bene a scegliere i suoi Under Uomini - mariagrimaldim : RT @MarioManca: #XF2020: perché Emma ha fatto bene a scegliere i suoi Under Uomini - effettomusic : ?#XFACTOR 2020: ECCO i concorrenti ufficiali che accedono Al live #XFactor2020 #xfactor14 #XF #emma #hellraton… - infoitcultura : Emma Marrone a X-Factor 2020, per la sesta puntata indossa il cardigan oversize da oltre 2mila euro - CristinaTrenti1 : RT @CristinaTrenti1: FOREVER ALPHA - E FACTOR, IL SIERO ANTIOSSIDANTE -