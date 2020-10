VIDEO MotoGP, Franco Morbidelli: “La gara più bella della mia vita” (Di domenica 25 ottobre 2020) Ad Alcañiz Franco Morbidelli ha vinto il Gran Premio di Teruel di MotoGP, conquistando così il secondo successo della stagione della sua carriera nella classe regina. Pertanto, il centauro della Yamaha Petronas, autore di una gara sontuosa durante la quale è rimasto al comando dal primo all’ultimo giro, si è rilanciato nella corsa al Mondiale, dove ora paga 25 punti a Joan Mir e “solo” 11 al compagno di squadra Fabio Quartararo. Ecco quando dichiarato caldo dal romano nell’intervista della Dorna tenuta subito dopo la fine della gara. È stato incredibile, perché mi è sembrato di fare un bel viaggio. Sapevo che avrei dovuto ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) Ad Alcañizha vinto il Gran Premio di Teruel di, conquistando così il secondo successostagionesua carriera nella classe regina. Pertanto, il centauroYamaha Petronas, autore di unasontuosa durante la quale è rimasto al comando dal primo all’ultimo giro, si è rilanciato nella corsa al Mondiale, dove ora paga 25 punti a Joan Mir e “solo” 11 al compagno di squadra Fabio Quartararo. Ecco quando dichiarato caldo dal romano nell’intervistaDorna tenuta subito dopo la fine. È stato incredibile, perché mi è sembrato di fare un bel viaggio. Sapevo che avrei dovuto ...

