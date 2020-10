Tu Si Que Vales | dipinge con le parti intime | Belen e Ferilli scioccate

Leggi su solodonna

(Di domenica 25 ottobre 2020) Si spoglia e poi con lecomincia are il ritratto di Rudy chiamato sul palco che assistere tutta la performance, spogliarello compreso: risate a non finire Momento esilarante andato in scena durante l’appuntamento con Tu si Que, che ha lasciato di sasso il pubblico e i giudici con lache si sono ritrovate, dal loro punto di osservazione privilegiato, a vedereArticolo completo: dal blog SoloDonna