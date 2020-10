Pierpaolo Pretelli innamorato di Elisabetta Gregoraci piange in diretta

Leggi su chedonna

(Di domenica 25 ottobre 2020)ancora in lacrime per: l’ex velinoal Grande Fratello Vip per l’ex moglie di Briatore.ancora per. L’ex velino di Striscia la Notizia non riesce a rassegnarsi e a vedere l’ex moglie di Flavio Briatore come una semplice amica. Sin dal primo giorno di convivenza … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it