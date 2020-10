Parma Spezia 1-2 LIVE | fine primo tempo

Leggi su calcionews24

(Di domenica 25 ottobre 2020) Allo stadio Tardini la 5ª giornata di Serie A 2020/21 trae Spazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “Tardini”,si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-2 MOVIOLA 45′ Occasione Brugman – Azione personale di Gervinho che lavora una gran palla per Brugman: il numero 15 calcia dal limite dell’area ma, ostacolato da Gyasi, non trova la porta per poco. 42′ Occasione Bastoni – Azione personale di Simone Bastoni che parte dalla sua metà campo, salta tre uomini e calcia col mancino, trovando l’esterno della rete. 37′ Occasione Gervinho – Errore di Provedel, che rinvia ...