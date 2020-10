Juventus, ottime notizie per de Ligt: ecco quando rientra (Di domenica 25 ottobre 2020) La Juventus di Andrea Pirlo si prepara al match di questa sera contro l’Hellas Verona allo Stadium e lo fa con una difesa che vedrà assenti ben 3 elementi: Chiellini, Alex Sandro e de Ligt. Il centrale italiano è uscito anzitempo dalla gara di Champions contro la Dinamo Kiev per un problema muscolare mentre il brasiliano è fuori ormai dal 19 settembre, data della lesione muscolare riportata alla coscia destra. Il difensore olandese si è operato alla spalla destra ad agosto ed il recupero sembrerebbe vicino. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna: doppio colpo da 100 milioni LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Messi colpo impossibile? Ci pensa Adidas Matthijs De Ligt, difensore della JuventusJuventus, de ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Ladi Andrea Pirlo si prepara al match di questa sera contro l’Hellas Verona allo Stadium e lo fa con una difesa che vedrà assenti ben 3 elementi: Chiellini, Alex Sandro e de. Il centrale italiano è uscito anzitempo dalla gara di Champions contro la Dinamo Kiev per un problema muscolare mentre il brasiliano è fuori ormai dal 19 settembre, data della lesione muscolare riportata alla coscia destra. Il difensore olandese si è operato alla spalla destra ad agosto ed il recupero sembrerebbe vicino. LEGGI ANCHE: Calciomercato, bomba dalla Spagna: doppio colpo da 100 milioni LEGGI ANCHE: Calciomercato, Messi colpo impossibile? Ci pensa Adidas Matthijs De, difensore della, de ...

La Società, lo staff tecnico e tutta la squadra augurano buon compleanno a Marco Davide Faraoni ... Il centrocampista dovrebbe essere titolare stasera a Torino contro la Juventus.

De Ligt corre verso il rientro: ok medico già in settimana?

L'infortunio alla spalla è quasi un ricordo ormai per Matthijs De Ligt: in settimana potrebbe arrivare il via libera dei medici.

