In isolamento sia il portavoce di Mattarella (positivo) sia quello di Conte (positivo il suo compagno) (Di domenica 25 ottobre 2020) Il portavoce del premier in isolamento fiduciario, quello del presidente della Repubblica positivo. Le due notizie arrivano a stretto giro l'una dall'altra nel primo pomeriggio del 25 ottobre. La prima ad emergere è quella relativa a Rocco Casalino. Il portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte avrebbe effettuato due tamponi martedì e mercoledì, entrambi risultati negativi, dopo che lo scorso 19 ottobre il suo compagno Josè Carlos è risultato positivo alla Covid-19. Stando a quanto riportato da Tpi, Casalino – che ha avuto l'ultimo contatto con Conte nella giornata di lunedì, mantenendo la distanza di sicurezza – ha ...

