Traffico Roma del 24-10-2020 ore 19:30 (Di sabato 24 ottobre 2020) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto non ci sono particolari problemi segnalati in queste ore è il primo sabato dopo i provvedimenti del nuovo dpcm per il contenimento dei contagi ai quali molte città tra cui Roma hanno aggiunto ulteriori restrizioni Per la movida dalle 21 chiuse Campo dei Fiori Piazza Trilussa Piazza Madonna dei Monti via del Pigneto ed anche la zona pedonale di via Pesaro eccezione per chi rientra alle abitazioni e per Chi chiude le attività e fa rientro a casa l’ordinanza sindacale Anticipa di qualche ora lo stop agli spostamenti notturni in vigore e poi su tutto il territorio regionale dalla mezzanotte alle 5 consentito spostarsi solo per esigenze lavorative motivi di salute casi di necessità o situazione di urgenza e comunque con autocertificazione al seguito ... Leggi su romadailynews (Di sabato 24 ottobre 2020) LuceverdeBuonasera dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto non ci sono particolari problemi segnalati in queste ore è il primo sabato dopo i provvedimenti del nuovo dpcm per il contenimento dei contagi ai quali molte città tra cuihanno aggiunto ulteriori restrizioni Per la movida dalle 21 chiuse Campo dei Fiori Piazza Trilussa Piazza Madonna dei Monti via del Pigneto ed anche la zona pedonale di via Pesaro eccezione per chi rientra alle abitazioni e per Chi chiude le attività e fa rientro a casa l’ordinanza sindacale Anticipa di qualche ora lo stop agli spostamenti notturni in vigore e poi su tutto il territorio regionale dalla mezzanotte alle 5 consentito spostarsi solo per esigenze lavorative motivi di salute casi di necessità o situazione di urgenza e comunque con autocertificazione al seguito ...

virginiaraggi : Grazie a Carabinieri,Direzione distrettuale antimafia e Tribunale Roma per operazione contro narcotraffico internaz… - _Carabinieri_ : Operazione antidroga dei #Carabinieri di Roma e della DDA Capitolina: arrestati diversi soggetti ritenuti appartene… - 79_Alessio : RT @astralmobilita: [AGG] ???? #Linea #AV #Roma #Napoli Traffico ancora rallentato in prossimità di #NapoliAfragola per inconveniente tecnic… - astralmobilita : [AGG] ???? #Linea #AV #Roma #Napoli Traffico ancora rallentato in prossimità di #NapoliAfragola per inconveniente te… - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli fine traffico rallentato causa incidente tra Svincolo Ceprano (Km 642) e A1 Svincolo Pontecorvo (Km… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 24-10-2020 ore 17:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Condanna bis a sei anni per Alemanno. L'ex sindaco di Roma rischia il carcere

Così, in Appello, l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno si vede confermare la condanna a sei anni di reclusione arrivata in primo grado (a febbraio del 2019) per corruzione e finanziamento illecito nel ...

Suburra: arriva il video riassunto di Samurai, in attesa della stagione finale su Netflix

Per arrivare preparati alla terza stagione di Suburra, Francesco Acquaroli (Samurai) ci spiega in un video dove eravamo rimasti.

Così, in Appello, l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno si vede confermare la condanna a sei anni di reclusione arrivata in primo grado (a febbraio del 2019) per corruzione e finanziamento illecito nel ...Per arrivare preparati alla terza stagione di Suburra, Francesco Acquaroli (Samurai) ci spiega in un video dove eravamo rimasti.