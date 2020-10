Pazzesco Ajax: batte il Venlo in trasferta per 13-0 e spaventa l’Atalanta (Di sabato 24 ottobre 2020) Punteggio pallanotistico in Eredivisie nel match stravinto dall'Ajax. I lancieri hanno battuto il Venlo in trasferta con il punteggio di 13-0. Già il primo tempo si era concluso sullo 0-4 per i lancieri che nella ripresa, complice l'espulsione di Kum che al 53' ha lasciato i padroni di casa in dieci, si sono scatenati andando a segno per altre nove volte. Cinque gol per Traorè, doppietta per Huntelaar ed Ekkelenkamp, un gol a testa per Tadic, Anthony, Martinez e Blind. L'Ajax ha così migliorato il proprio record che aveva stabilito nel maggio 1972. All'epoca, la squadra di Amsterdam vinse 12-1 contro il Vitesse. Era da dieci anni in Eredivisie che una squadra non riusciva a segnare ben dieci reti, ma questa volta l'Ajax ha fatto anche meglio contro il povero ... Leggi su itasportpress (Di sabato 24 ottobre 2020) Punteggio pallanotistico in Eredivisie nel match stravinto dall'. I lancieri hanno battuto ilincon il punteggio di 13-0. Già il primo tempo si era concluso sullo 0-4 per i lancieri che nella ripresa, complice l'espulsione di Kum che al 53' ha lasciato i padroni di casa in dieci, si sono scatenati andando a segno per altre nove volte. Cinque gol per Traorè, doppietta per Huntelaar ed Ekkelenkamp, un gol a testa per Tadic, Anthony, Martinez e Blind. L'ha così migliorato il proprio record che aveva stabilito nel maggio 1972. All'epoca, la squadra di Amsterdam vinse 12-1 contro il Vitesse. Era da dieci anni in Eredivisie che una squadra non riusciva a segnare ben dieci reti, ma questa volta l'ha fatto anche meglio contro il povero ...

ItaSportPress : Pazzesco Ajax: batte il Venlo in trasferta per 13-0! - - zazoomblog : Eredivisie 2020-2021: l’Ajax spaventa l’Atalanta pazzesco 0-13 in casa del Venlo - #Eredivisie #2020-2021: #l’Ajax - sportface2016 : #Eredivisie, l'#Ajax spaventa l'#Atalanta: pazzesco 0-13 in casa del #Venlo - Acquis_view : Sto recuperrando la Marmelada VVVenliana dell’Ajax e devo dire, anche se i padroni di casa sembrano il Pinzolo All-… - marco_rogerio_ : Pazzesco l'Ajax poteva fare 15 gol ma ha perso 1a0 ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Pazzesco Ajax Pazzesco Ajax: batte il Venlo in trasferta per 13-0! ItaSportPress Eredivisie 2020/2021: l’Ajax spaventa l’Atalanta, pazzesco 0-13 in casa del Venlo

L’Atalanta perde, l’Ajax ne segna addirittura tredici. I bergamaschi subiscono il secondo stop consecutivo in campionato e cede per 1-3 alla Sampdoria, gli eurorivali olandesi invece sono un uragano s ...

Eredivisie, incredibile record dell’Ajax: 13-0 al Venlo!

Pomeriggio storico in Eredivisie: l’Ajax ha stabilito il record per la vittoria più larga mai realizzata con un incredibile 13-0 sul Venlo ...

L’Atalanta perde, l’Ajax ne segna addirittura tredici. I bergamaschi subiscono il secondo stop consecutivo in campionato e cede per 1-3 alla Sampdoria, gli eurorivali olandesi invece sono un uragano s ...Pomeriggio storico in Eredivisie: l’Ajax ha stabilito il record per la vittoria più larga mai realizzata con un incredibile 13-0 sul Venlo ...