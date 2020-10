Genoa-Inter, Maran: “Subito gol nel momento migliore. Ko? Giorni di inattività determinanti” (Di sabato 24 ottobre 2020) L'Inter torna alla vittoria.Brutta serata per il Genoa, che crolla a "Marassi" nella sfida contro l'Inter valida per la quinta giornata di Serie A. Un ko pesante analizzato proprio dal tecnico del Grifone, Rolando Maran, Intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" al triplice fischio. “Abbiamo subito gol nel momento migliore. Nel secondo tempo siamo riusciti ad avere un piglio diverso, abbiamo fatto le cose meglio rispetto al primo. Dispiace perchè questi ragazzi hanno attraversato tanti Giorni di inattività e nell’arco delle partite siamo discontinui per questo motivo. La nostra personalità è venuta fuori nella ripresa, non abbiamo tirato in porta perchè abbiamo sbagliato spesso l’ultimo passaggio. ... Leggi su mediagol (Di sabato 24 ottobre 2020) L'torna alla vittoria.Brutta serata per il, che crolla a "Marassi" nella sfida contro l'valida per la quinta giornata di Serie A. Un ko pesante analizzato proprio dal tecnico del Grifone, Rolandovenuto ai microfoni di "Sky Sport" al triplice fischio. “Abbiamo subito gol nel. Nel secondo tempo siamo riusciti ad avere un piglio diverso, abbiamo fatto le cose meglio rispetto al primo. Dispiace perchè questi ragazzi hanno attraversato tantidi inattività e nell’arco delle partite siamo discontinui per questo motivo. La nostra personalità è venuta fuori nella ripresa, non abbiamo tirato in porta perchè abbiamo sbagliato spesso l’ultimo passaggio. ...

