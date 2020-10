Genoa-Inter, Antonio Conte interrotto in conferenza stampa dalla musica classica: lui reagisce così – Video (Di sabato 24 ottobre 2020) Un breve brano di musica classica ha Interrotto, inaspettatamente, la conferenza stampa di Antonio Conte, allenatore dei neroazzurri, alla vigilia di Genoa-Inter. Lui, dopo un iniziale momento di smarrimento, ha reagito con ironia, definendo l’Interruzione “un siparietto simpatico”. L'articolo Genoa-Inter, Antonio Conte Interrotto in conferenza stampa dalla musica classica: lui reagisce così – Video proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) Un breve brano diharotto, inaspettatamente, ladi, allenatore dei neroazzurri, alla vigilia di. Lui, dopo un iniziale momento di smarrimento, ha reagito con ironia, definendo l’ruzione “un siparietto simpatico”. L'articolorotto in: luicosì –proviene da Il Fatto Quotidiano.

