Diabete: lo studio che riduce la mortalità con tè verde e caffè (Di sabato 24 ottobre 2020) Una ricerca giapponese, durata 5 anni, ha evidenziato i benefici delle due bevande per ridurre la mortalità nei pazienti affetti da Diabete Chi soffre di Diabete ha una qualità di vita peggiore rispetto ai corrispettivi sani, questo perché, questo tipo di malattia, comporta complicanze gravi di cui fanno parte quelle cardiovascolari (cardiopatia ed ictus). L’ aspettativa … L'articolo Diabete: lo studio che riduce la mortalità con tè verde e caffè proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 24 ottobre 2020) Una ricerca giapponese, durata 5 anni, ha evidenziato i benefici delle due bevande per ridurre la mortalità nei pazienti affetti daChi soffre diha una qualità di vita peggiore rispetto ai corrispettivi sani, questo perché, questo tipo di malattia, comporta complicanze gravi di cui fanno parte quelle cardiovascolari (cardiopatia ed ictus). L’ aspettativa … L'articolo: lochela mortalità con tèe caffè proviene da YesLife.it.

VSalute4 : Obesità e diabete, oggi e domani 50 esperti a confronto in streaming >>> - Walter00365070 : @nexoslaika @BarillariDav A quanto pare è ovvio che i più deboli pagano pegno. Il problema è che il virus è in fa… - CorrNazionale : La strategia migliore per curare il diabete? La suggerisce l’Intelligenza Artificiale: lo studio italiano pubblicat… - CryAntonino : RT @emergency_live: Diabete tipo 2, Studio CAPTURE: un paziente su tre ha malattia cardiovascolare -

Ultime Notizie dalla rete : Diabete studio Piano terapeutico Diabete. Studio italiano: intervento di farmacisti di comunità migliora aderenza e controlli Farmacista33 Diabete e gravidanza: approvato il primo dispositivo per il monitoraggio della glicemia delle future mamme

Un dispositivo comodo, discreto e scientificamente approvato per migliorare la salute e la qualità della vita di tutte quelle donne con diabete che stanno per diventare mamme ...

Diabete, l’uso costante di inibitori di pompa protonica può essere pericoloso: ecco perché

Diabete, l\'uso costante di inibitori di pompa protonica può essere pericoloso: ecco perché Secondo uno studio condotto in Cina, potrebbe esserci una correlazione tra diabete e ?

Un dispositivo comodo, discreto e scientificamente approvato per migliorare la salute e la qualità della vita di tutte quelle donne con diabete che stanno per diventare mamme ...Diabete, l\'uso costante di inibitori di pompa protonica può essere pericoloso: ecco perché Secondo uno studio condotto in Cina, potrebbe esserci una correlazione tra diabete e ?