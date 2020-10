"Di cosa puzzano gli scontri di Napoli". David Parenzo, a mezzanotte con l'accetta. Rivolta: lo insultano | Guarda (Di sabato 24 ottobre 2020) "Gli scontri di Napoli puzzano di camorra, altro che proteste contro il lockdown". David Parenzo, su Twitter, non ha aspettato nemmeno l'allarme lanciato dal Viminale e a mezzanotte tra venerdì e sabato si sbilancia in una lettura a senso unico di quanto stava accadendo per le strade della città, invocando le autorità: "Lo Stato intervenga subito". A non andar giù a molti lettori, però, è il giudizio "con l'accetta" del conduttore de La Zanzara, che sembra quasi dimenticare la partecipazione di migliaia di persone comuni, angustiate dall'ipotesi di un secondo lockdown. Tutte manipolate dalla camorra? In molti non lo credono. Ecco uno dei tanti commenti al post di Parenzo, scelto a caso ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) "Glididi camorra, altro che proteste contro il lockdown"., su Twitter, non ha aspettato nemmeno l'allarme lanciato dal Viminale e atra venerdì e sabato si sbilancia in una lettura a senso unico di quanto stava accadendo per le strade della città, invocando le autorità: "Lo Stato intervenga subito". A non andar giù a molti lettori, però, è il giudizio "con l'" del conduttore de La Zanzara, che sembra quasi dimenticare la partecipazione di migliaia di persone comuni, angustiate dall'ipotesi di un secondo lockdown. Tutte manipolate dalla camorra? In molti non lo credono. Ecco uno dei tanti commenti al post di, scelto a caso ...

