Calciomercato Juventus, Zidane la chiave per Isco (Di sabato 24 ottobre 2020) Ancora tempo di Calciomercato per la Juventus e ancora sul caldissimo asse Torino-Madrid. Secondo le ultime notizie infatti dalla Spagna ci sarebbero delle indiscrezioni sul possibile arrivo di Isco alla corte di Pirlo. Il calciatore del Real Madrid, secondo Don Balon, è bloccato dal suo tecnico Zidane che vorrebbe trattenere l’ex Malaga almeno fin quando lui siederà sulla panchina dei blancos. Ma la “chiave” che potrebbe sbloccare la trattativa per il centrocampista 28enne risulta essere proprio la panchina del tecnico francese, infatti Zizou rischia seriamente di perdere il posto da allenatore in seguito alle ultime uscite non proprio brillanti del Real e delle sconfitte subite contro Shakhtar Donetsk in Champions e Cadice in Liga. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Ancora tempo diper lae ancora sul caldissimo asse Torino-Madrid. Secondo le ultime notizie infatti dalla Spagna ci sarebbero delle indiscrezioni sul possibile arrivo dialla corte di Pirlo. Il calciatore del Real Madrid, secondo Don Balon, è bloccato dal suo tecnicoche vorrebbe trattenere l’ex Malaga almeno fin quando lui siederà sulla panchina dei blancos. Ma la “” che potrebbe sbloccare la trattativa per il centrocampista 28enne risulta essere proprio la panchina del tecnico francese, infatti Zizou rischia seriamente di perdere il posto da allenatore in seguito alle ultime uscite non proprio brillanti del Real e delle sconfitte subite contro Shakhtar Donetsk in Champions e Cadice in Liga. LEGGI ANCHE: ...

zazoomblog : Calciomercato Juventus retroscena Ronaldo: doppio ok per l’addio - #Calciomercato #Juventus #retroscena - calciotoday_it : ??La #Juventus ha provato a strappare 'Ciro' #Mertens al #Napoli ??Il retroscena di Di Marzio #calciomercato… - dan_ceres : ??MARCELO e ISCO IN / DYBALA OUT : lo fareste?! • CALCIOMERCATO JUVENTUS ... -