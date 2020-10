Ascolti TV | Venerdì 23 ottobre 2020. Tale e Quale Show chiude al 19.1% (4.2 mln), il GF Vip 19.2% (3.4 mln). Titolo Quinto parte dal 2.8%, la Clerici cala al 12% (Di sabato 24 ottobre 2020) Carlo Conti Nella serata di ieri, venerdì 23 ottobre 2020, su Rai1 Tale e Quale Show ha conquistato 4.209.000 spettatori pari al 19.1% di share. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 3.398.000 spettatori pari al 19.2% di share (Grande Fratello Vip Night 1.757.000 – 30.3%). Su Rai2 NCIS ha interessato 1.454.000 spettatori pari al 5.5% di share mentre The Rookie ne ha interessati 1.249.000 (5.2%). Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha catturato l’attenzione di 950.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 Titolo Quinto ha raccolto davanti al video 641.000 spettatori pari ad uno share del 2.8%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.095.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 987.000 ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 24 ottobre 2020) Carlo Conti Nella serata di ieri, venerdì 23, su Rai1ha conquistato 4.209.000 spettatori pari al 19.1% di share. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 3.398.000 spettatori pari al 19.2% di share (Grande Fratello Vip Night 1.757.000 – 30.3%). Su Rai2 NCIS ha interessato 1.454.000 spettatori pari al 5.5% di share mentre The Rookie ne ha interessati 1.249.000 (5.2%). Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha catturato l’attenzione di 950.000 spettatori (4.6%). Su Rai3ha raccolto davanti al video 641.000 spettatori pari ad uno share del 2.8%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.095.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 987.000 ...

