Amadeus posticipa Sanremo di un mese incrociando le dita

(Di sabato 24 ottobre 2020) La macchina del primoin epoca Covid (è il festival numero 71) si è già messa in moto e sarà condotta per la seconda volta dae Fiorello. Squadra vincente non si cambia, anche se si dice che in Rai ci sia ancora qualcuno ai vertici che testardamente trama per scalzare, pur forte di una media di 10 milioni di telespettatori al suo primo, mai così alta dal 2005, per piazzare Alberto Matano (chissà perchè?), il quale per altro smentisce. Comunque sia l’annuncio della riconferma del tandem d’oro era già stato dato in estate. «Non sarà unbis», aveva detto il conduttore, «ma il mio primo festival post Covid». Purtroppo non sarà “post” ma probabilmente ...