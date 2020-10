Viabilità Roma Regione Lazio del 23-10-2020 ore 12:30 (Di venerdì 23 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 23 OTTOBRE 2020 ORE 11.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA SALARIA CODE ALL’ALTEZZA DELLA TENUTA DI SANTA COLOMBA NELLE DUE DIREZIONI CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DELL’EUR SULLA PONTINA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN DIREZIONE APRILIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO L’ALTA VELOCITA’ Roma NAPOLI E’ RALLENTATA PER UN GUASTO TRA LABICO E CECCANO RICORDIAMO CHE PER LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO OGGI SARANNO A RISCHIO LE CORSE DI BUS, TRAM, METROPOLITANE E DELLE FERROVIE Roma VITERBO, Roma LIDO E TERMINI CENTOCELLE; SERVIZIO GARANTITO DALLE 17 ALLE 20. AL FINE DI CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 23 OTTOBREORE 11.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA SALARIA CODE ALL’ALTEZZA DELLA TENUTA DI SANTA COLOMBA NELLE DUE DIREZIONI CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DELL’EUR SULLA PONTINA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN DIREZIONE APRILIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO L’ALTA VELOCITA’NAPOLI E’ RALLENTATA PER UN GUASTO TRA LABICO E CECCANO RICORDIAMO CHE PER LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO OGGI SARANNO A RISCHIO LE CORSE DI BUS, TRAM, METROPOLITANE E DELLE FERROVIEVITERBO,LIDO E TERMINI CENTOCELLE; SERVIZIO GARANTITO DALLE 17 ALLE 20. AL FINE DI CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 ...

