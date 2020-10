Palette occhi: le tendenze make up dell’autunno-inverno 2020/2021 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Come si modula il colore nelle Palette occhi di questo particolare autunno 2020? Giacché è lo sguardo il focus del viso, visto l’utilizzo obbligatorio della mascherina, i riflettori sono puntati su di lui che si veste di tinte accese, fluo, eccentriche come negli anni ’80. Curiose di scoprire tutte le novità per un look a prova di pandemia? Iniziamo! Palette occhi: tornano gli anni ’80, la riscossa del colore! Per combattere ansia e preoccupazioni, la cromoterapia insegna che nulla ha più potere del colore. Attraverso la scelta delle sfumature, è possibile ritrovare un senso di leggerezza e di spensieratezza. Allora, mano ai pennelli e scegliete bene le tinte da applicare. Il trend del momento prevede un tuffo nei ricordi e un look anni ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 23 ottobre 2020) Come si modula il colore nelledi questo particolare autunno? Giacché è lo sguardo il focus del viso, visto l’utilizzo obbligatorio della mascherina, i riflettori sono puntati su di lui che si veste di tinte accese, fluo, eccentriche come negli anni ’80. Curiose di scoprire tutte le novità per un look a prova di pandemia? Iniziamo!: tornano gli anni ’80, la riscossa del colore! Per combattere ansia e preoccupazioni, la cromoterapia insegna che nulla ha più potere del colore. Attraverso la scelta delle sfumature, è possibile ritrovare un senso di leggerezza e di spensieratezza. Allora, mano ai pennelli e scegliete bene le tinte da applicare. Il trend del momento prevede un tuffo nei ricordi e un look anni ...

laxnaee : @itsadebitches in ordine: - crema notte mario badescu - mascara marc jacobs - mud mask pixi - siero niamicina the… - rkovmi : Mi piacciono da morire le palette occhi di Jeffree star ma mi fa talmente schifo come persona che non comprerei nem… - MakeupRevItalia : @_joanh ci sorprende con questo stupendo makeup occhi che ha creato usando la palette Chocolate Smores di I Heart R… - GiuliaChimenti : Quindi smettiamo di comprare fondotinta e rossetti e ci lanciamo su copriocchiaie e palette visto che gli occhi son… - maquibeauty_it : Cosa ne dici di un bel look sui toni del giallo? ???? Se vuoi osare con un trucco originale e differente salva questo… -

Ultime Notizie dalla rete : Palette occhi Palette trucco occhi inverno 2020/2021: tornano colori e ombretti degli Anni... Amica Come personalizzare il feed di Instagram secondo l'armocromia

Per dare valore al profilo Instagram e renderlo unico, si possono abbinare le foto alla propria stagione cromatica di appartenenza. Ecco come costruire un feed in palette e scegliere i filtri giusti c ...

Pumpkin Spice Hair, il balayage capelli rossi dell’autunno 2020: a chi sta bene e perché provarlo subito

Valorizzare questo colore, però, è soprattutto una questione di makeup. In abbinamento a una tinta capelli brillante e vivace, infatti, la scelta giusta sono palette trucco occhi colorate e tonalità ...

Per dare valore al profilo Instagram e renderlo unico, si possono abbinare le foto alla propria stagione cromatica di appartenenza. Ecco come costruire un feed in palette e scegliere i filtri giusti c ...Valorizzare questo colore, però, è soprattutto una questione di makeup. In abbinamento a una tinta capelli brillante e vivace, infatti, la scelta giusta sono palette trucco occhi colorate e tonalità ...