Lo chef di Mattarella al Quirinale positivo al Covid: il capo dello Stato non è in isolamento (Di venerdì 23 ottobre 2020) Lo chef della presidenza della Repubblica è risultato positivo al Covid. La notizia risale a una settimana fa, quando è Stato avviato il protocollo previsto e le cucine del Quirinale sono state sanificate. Il capo dello Stato Sergio Mattarella non è in isolamento e sono state prese tutte le misure di sanificazione e controllo. Lo chef sta bene ed è solo leggermente sintomatico. La notizia è stata confermata dal Quirinale dopo l’anticipazione del Foglio online. Sul sito della testata si legge che sono stati effettuati i tamponi a tutto lo staff e che la sanificazione, avvenuta giorni fa, ha riguardato anche le sale riunioni. Inoltre, ci sarebbero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Lodella presidenza della Repubblica è risultatoal. La notizia risale a una settimana fa, quando èavviato il protocollo previsto e le cucine delsono state sanificate. IlSergionon è ine sono state prese tutte le misure di sanificazione e controllo. Losta bene ed è solo leggermente sintomatico. La notizia è stata confermata daldopo l’anticipazione del Foglio online. Sul sito della testata si legge che sono stati effettuati i tamponi a tutto lo staff e che la sanificazione, avvenuta giorni fa, ha riguardato anche le sale riunioni. Inoltre, ci sarebbero ...

