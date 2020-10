La Scala rinvia a data da destinarsi concerti e spettacoli per il Covid (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il Teatro alla Scala, con l'evoluzione sempre più allarmante della situazione sanitaria a Milano, ha rinviato a data da destinarsi una serie di spettacoli in programma. Fra questi, riprenderanno in ... Leggi su globalist (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il Teatro alla, con l'evoluzione sempre più allarmante della situazione sanitaria a Milano, hato adauna serie diin programma. Fra questi, riprenderanno in ...

Gazzettadmilano : Coronavirus, Scala rinvia 10 spettacoli. - GlobalTimes_eu : « In considerazione dell’evoluzione dell’epidemia negli ultimi giorni in Italia e in Europa nonché della conseguent… - Martinviggiano1 : RT @Milano_Events: TEATRO ALLA SCALA rinvia la presentazione del calendario della stagione - - Yogaolic : #Milano Coronavirus, Teatro alla Scala rinvia presentazione del calendario della stagione - GiaPettinelli : Covid: la Scala rinvia presentazione stagione 2O20-2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Scala rinvia La Scala rinvia a data da destinarsi concerti e spettacoli per il Covid Globalist.it La Scala rinvia a data da destinarsi concerti e spettacoli per il Covid

Il Teatro alla Scala, con l’evoluzione sempre più allarmante della situazione sanitaria a Milano, ha rinviato a data da destinarsi una serie di spettacoli in programma. Fra questi, riprenderanno in ...

Didattica a distanza per licei, trasporti limitati e locali chiusi alle 23: Musumeci pronto a firmare ordinanza

Riunione della giunta regionale nella tarda serata di ieri. Il governo, insieme al comitato scientifico, ha valutato nuovi provvedimenti restrittivi per arginare l’incremento dei casi di ...

Il Teatro alla Scala, con l’evoluzione sempre più allarmante della situazione sanitaria a Milano, ha rinviato a data da destinarsi una serie di spettacoli in programma. Fra questi, riprenderanno in ...Riunione della giunta regionale nella tarda serata di ieri. Il governo, insieme al comitato scientifico, ha valutato nuovi provvedimenti restrittivi per arginare l’incremento dei casi di ...