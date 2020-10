"Instagram l'ha inventato Alberti con la prospettiva" - (Di venerdì 23 ottobre 2020) Eleonora Barbieri Nel saggio «Figure», il graphic designer racconta meccanismi e problemi pratici delle immagini Riccardo Falcinelli è un graphic designer e si vede: il suo Figure (Einaudi, pagg. 522, euro 24) è bellissimo, anche come «oggetto-libro»: testi e decine di riproduzioni, per spiegare «Come funzionano le immagini dal Rinascimento a Instagram». Qual è l'obiettivo di Figure? «È una storia della cultura visuale, che però non racconta i capolavori dell'arte, bensì i problemi pratici legati alla costruzione dell'immagine: le dimensioni, i costi, come venderla, chi la compra...». L'altra faccia dei capolavori? «La maggior parte della divulgazione si concentra sui significati, mancava questa parte, secondo me fascinosa, perché ci dà una ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Eleonora Barbieri Nel saggio «Figure», il graphic designer racconta meccanismi e problemi pratici delle immagini Riccardo Falcinelli è un graphic designer e si vede: il suo Figure (Einaudi, pagg. 522, euro 24) è bellissimo, anche come «oggetto-libro»: testi e decine di riproduzioni, per spiegare «Come funzionano le immagini dal Rinascimento a». Qual è l'obiettivo di Figure? «È una storia della cultura visuale, che però non racconta i capolavori dell'arte, bensì i problemi pratici legati alla costruzione dell'immagine: le dimensioni, i costi, come venderla, chi la compra...». L'altra faccia dei capolavori? «La maggior parte della divulgazione si concentra sui significati, mancava questa parte, secondo me fascinosa, perché ci dà una ...

emmafilippiii : E comunque Liam che crea una pagina Instagram per un fantasma inventato da lui di nome Cornelius è la mia vita HAHAHAHHAHAHAH #ProudOfLiam - ValeVic_13 : Hanno inventato gli abbracci per far sapere alle persone che le ami senza dire nulla .. ?? Mancate , tanto, sempre… - essereparanoici : mark zuckerberg meriterebbe tutto l'amore del mondo solo per aver inventato su instagram gli 'amici più stretti' - sonocringe1 : RT @duespaghettjdue: il Collegio è uno dei programmi più trash che abbiano inventato perché aumenta soltanto i luoghi comuni su noi ragazzi… - FilippoGiov : RT @angheran70: 'Aggredito perché gay? Me lo sono inventato': la confessione Instagram di Marco 'Iconize' Ferrero -

Ultime Notizie dalla rete : Instagram inventato "Instagram l'ha inventato Alberti con la prospettiva" il Giornale "Instagram l'ha inventato Alberti con la prospettiva"

Qual è l'obiettivo di Figure? «È una storia della cultura visuale, che però non racconta i capolavori dell'arte, bensì i problemi pratici legati alla costruzione dell'immagine: le dimensioni, i costi, ...

"Sono Bianca ma ho il cuore Rosa" Detto Fatto, Guaccero in scena

di Barbara Berti "Il “tutorial” sull’amore? Ci siamo inventati anche questo, perché da quest’anno saranno i sentimenti al centro del programma". Parola di Bianca Guaccero che da lunedì 26 ottobre, per ...

Qual è l'obiettivo di Figure? «È una storia della cultura visuale, che però non racconta i capolavori dell'arte, bensì i problemi pratici legati alla costruzione dell'immagine: le dimensioni, i costi, ...di Barbara Berti "Il “tutorial” sull’amore? Ci siamo inventati anche questo, perché da quest’anno saranno i sentimenti al centro del programma". Parola di Bianca Guaccero che da lunedì 26 ottobre, per ...