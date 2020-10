Hoffenheim | Grillitsch sostituito all’intervallo | nessuna scelta tecnica | stava nascendo suo figlio…

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Ci sono cose evidentemente ben più importanti di una partita di calcio. Chiedere all'Hoffeinheim e nello specifico a Florian, centrocampista austriaco, che all'intervallo della sfida di Europa League contro Stella Rossa di Belgrado ha chiesto al proprio mister di cambiarlo per un motivo davvero importante.all'intervallo:suo figliocaption id="attachment 1041069" align="alignnone" width="603"(getty images)/caption"Ehi mister, stamio figlio. Posso andare?". Deve essere andata più o meno così la serata del centrocampista Florianche ha chiesto al tecnico dell'Hoffeinheim e ai compagni di poter lasciare la sfida di Europa League per raggiungere in ospedale ...