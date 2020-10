Giro d’Italia 2020, Mauro Vegni sulla protesta dei corridori: “Una decisione inaccettabile, qualcuno pagherà” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Una giornata particolare per il Giro d’Italia 2020. La lunghezza della 19ma tappa, di ben 258 chilometri da Morbegno ad Asti, è stata motivo di contrasto per le condizioni climatiche molto complicate: pioggia e freddo infatti hanno alimentato delle lamentele nel gruppo, coi corridori che, rappresentati da atleti Lotto Soudal e Ag2r La Mondiale, alla partenza hanno discusso a lungo con il direttore di gara Mauro Vegni, che alla fine ha acconsentito ad accorciare la frazione di 80 chilometri. I ciclisti, quindi, hanno affrontato il tratto neutralizzato, per poi fermarsi ad aspettare i pullman. Questo primo segmento di tappa, dunque, è stato percorso dal gruppo sui bus delle squadre, per poi riprendere regolarmente la gara a Como. Un modus operandi che Vegni però ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) Una giornata particolare per ild’Italia. La lunghezza della 19ma tappa, di ben 258 chilometri da Morbegno ad Asti, è stata motivo di contrasto per le condizioni climatiche molto complicate: pioggia e freddo infatti hanno alimentato delle lamentele nel gruppo, coiche, rappresentati da atleti Lotto Soudal e Ag2r La Mondiale, alla partenza hanno discusso a lungo con il direttore di gara, che alla fine ha acconsentito ad accorciare la frazione di 80 chilometri. I ciclisti, quindi, hanno affrontato il tratto neutralizzato, per poi fermarsi ad aspettare i pullman. Questo primo segmento di tappa, dunque, è stato percorso dal gruppo sui bus delle squadre, per poi riprendere regolarmente la gara a Como. Un modus operandi cheperò ...

