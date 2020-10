Didattica in sicurezza | BPER Banca sostiene UNISG

(Di venerdì 23 ottobre 2020) (Bra 23 ottobre 2020) - L'Istituto di credito mette a disposizione degli studenti dell'ateneo di Pollenzo il proprio Auditorium di Bra Bra, 23 ottobre 2020 -ha stipulato nelle scorse settimane un accordo di collaborazione con l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (CN), mettendo a disposizione degli studenti dell'ateneo il proprio Auditorium di via Sarti a Bra. L'emergenza epidemiologia Covid-19 ha infatti costretto l'a trovare nuove proposte logistiche e organizzative concordate per la ripartenza dellain. Grazie all'intesa raggiunta con, gli studenti hanno così potuto partecipare in presenza all'inizio delle lezioni del nuovo anno accademico del corso di laurea triennale in Scienze Gastronomiche. ...

L'emergenza epidemiologia Covid-19 ha infatti costretto l'UNISG a trovare nuove proposte logistiche e organizzative concordate per la ripartenza della didattica in sicurezza. Grazie all'intesa ...