Caos Mauro Corona a CartaBianca: ecco come mai non torna in trasmissione (Di venerdì 23 ottobre 2020) In diretta Mauro Corona a CartaBianca aveva dato della “gallina” a Bianca Berlinguer, colpevole di averlo ripreso dopo una pubblicità fatta ad un albergo. Uno scontro, l’ennesimo, tra la conduttrice e lo scrittore che questa volta ha portato a una sospensione che ormai va avanti da più di un mese. La padrona di casa aveva accolto le scuse precisando nelle puntate successive che l’esclusione dell’alpinista non dipendeva dalla sua volontà: “Ci tengo a dire a tutti che se non è tornato non è per mia scelta e per mia responsabilità. L’ho detto che si è comportato in modo molto sbagliato e grave ma si è scusato pubblicamente e privatamente. Io sono assolutamente convinta della buona fede delle sue scuse, lo conosco da un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) In direttaaveva dato della “gallina” a Bianca Berlinguer, colpevole di averlo ripreso dopo una pubblicità fatta ad un albergo. Uno scontro, l’ennesimo, tra la conduttrice e lo scrittore che questa volta ha portato a una sospensione che ormai va avanti da più di un mese. La padrona di casa aveva accolto le scuse precisando nelle puntate successive che l’esclusione dell’alpinista non dipendeva dalla sua volontà: “Ci tengo a dire a tutti che se non èto non è per mia scelta e per mia responsabilità. L’ho detto che si è comportato in modo molto sbagliato e grave ma si è scusato pubblicamente e privatamente. Io sono assolutamente convinta della buona fede delle sue scuse, lo conosco da un ...

FQMagazineit : Caos Mauro Corona a CartaBianca: ecco come mai non torna in trasmissione - Mauro_Serafin : RT @desmoskull: Ecco un tipico esempio di Risiko Ducati in atto: senza che nessuno ci faccia caso un meccanico corre al box e recupera una… - Mauro_Serafin : RT @desmoskull: L'obiettivo Ducati è seminare il panico, creare scompiglio, confondere le acque. Tardozzi è un agente del caos, come il jok… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos Mauro Caos Mauro Corona a CartaBianca: ecco come mai non torna in trasmissione Il Fatto Quotidiano “Se non si chiude tutto a breve i morti per strada”, polemiche su dichiarazioni braccio destro di Lopalco. Interrogazione a ministro Speranza

Lo affermano in una nota il commissario regionale di Forza Italia Mauro D’Attis e il vicecommissario Dario ... immediatamente valutare di commissariare la Puglia: altrimenti sarà caos”.

24 ottobre - Matera 2019, la compagnia MK a Matera con lo spettacolo Bermudas

24 ottobre - Matera 2019, la compagnia MK a Matera con lo spettacolo Bermudas. 24/10/2020. Lo spettacolo di danza Bermudas della compagnia MK, in programma a Matera sabato 24 otto ...

Lo affermano in una nota il commissario regionale di Forza Italia Mauro D’Attis e il vicecommissario Dario ... immediatamente valutare di commissariare la Puglia: altrimenti sarà caos”.24 ottobre - Matera 2019, la compagnia MK a Matera con lo spettacolo Bermudas. 24/10/2020. Lo spettacolo di danza Bermudas della compagnia MK, in programma a Matera sabato 24 otto ...